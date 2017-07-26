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ПСЖ хочет купить Неймара до конца будущей недели
26.07.2017 23:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Руководство французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) намерено завершить сделку по переходу бразильского форварда Неймара не позднее следующей недели, сообщает
© AFP/ VALERY HACHE
Сейчас ПСЖ проводит предсезонное турне в США, которое завершится через две недели. За это время парижане хотят услышать решение бразильца о переходе, потому что позже могут возникнуть юридические и финансовые трудности.
ПСЖ готов заплатить "Барселоне", где сейчас выступает Месси, отступные в размере 222 миллионов евро. Вместе с тем, СМИ сообщают, что нападающий уже принял предложение французов, о чем будет объявлено в ближайшее время. Зарплата бразильца, согласно версии СМИ, должна составить примерно 2,7 миллиона евро в месяц, также Неймар должен получить бонус в размере 50 миллионов евро за подписание контракта.
Если же за это время бразильский форвард не даст свой окончательный ответ, боссы парижского клуба готовы отказаться от данного трансфера и переключиться на чилийца Алексиса Санчеса из лондонского "Арсенала".
Ранее СМИ писали, что Неймар выдвинул условия ПСЖ. Так, форвард настаивает на том, чтобы вместе с ним играли хавбек "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и Лукас Моура.
Контракт Неймара с каталонцами рассчитан до конца июня 2021 года. Его рыночная стоимость, согласно порталу transfermarkt.com, составляет 100 миллионов евро. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем Кубка страны, по разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубки Испании и УЕФА, клубный чемпионат мира.
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Если бразилец перейдет к парижанам, его месячная зарплата будет составлять 2,7 миллиона евро.
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