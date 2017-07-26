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«ПСЖ» попытается согласовать с «Барселоной» трансфер Неймара
27.07.2017 03:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
«ПСЖ» не оставляет попыток приобрести форварда «Барселоны» Неймара.
Сообщается, что парижане поменяли тактику и намерены договориться с каталонским клубом о переходе 25-летнего бразильца без активации опции выкупа за 222 миллиона евро.
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«ПСЖ» не оставляет попыток приобрести форварда «Барселоны» Неймара.
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