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Барселона уверена в покупке Коутиньо, сумма трансфера – около 100 млн евро
27.07.2017 02:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководство «Барселоны» уверено, что сможет осуществить трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Каталонцы считают, что мерсисайдцам будет сложно отклонить предложение о переходе хавбека на сумму около 100 миллионов евро. В «Ливерпуле» по-прежнему утверждают, что футболист не продается.
Ранее английский клуб отклонил предложение от «Барселоны» о переходе хавбека за 80 миллионов евро.
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Руководство «Барселоны» уверено, что сможет осуществить трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
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