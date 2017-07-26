ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Милан» поинтересовался у Мендеша планами Роналду

27.07.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководство «Милана» во время переговоров на Сардинии с известным футбольным агентом Жорже Мендешем запросило информацию по его клиенту форварду «Реала» Криштиану Роналду.

Сообщается, что генеральный директор итальянского клуба Марко Фассоне и спортивный директор Массимо Мирабелли попросили Мендеша держать их в курсе, если Роналду захочет сменить клуб.

Ранее появилась информация о том, что португалец намерен покинуть «Реал» из-за проблем с налогами. Позже стало известно, что Роналду останется в мадридском клубе.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство «Милана» во время переговоров на Сардинии с известным футбольным агентом Жорже Мендешем запросило информацию по его клиенту форварду «Реала»...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
International Champions Cup. Гол Неймара принес «Барселоне» победу над «МЮ», «ПСЖ» – «Ювентус», «Ман Сити» – «Реал»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика