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Сергей Сафарьян: «Цвета формы сборной будут соответсвовать цветам государственного флага. Черной формы не будет»
27.07.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о новой форме для сборной Беларуси.
- Будет ли сохранена вышиванка в новой форме сборной? Какого цвета будет выездная форма?
– Белорусский орнамент останется. Ее цвета будут соответствовать цветам государственного флага. Черная форма? Будет белая и красная, черной не будет, – сказал Сафарьян.
Напомним, производить игровую форму для национальной команды со следующего отборочного цикла будет компания Mаcron.
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Сергей Сафарьян: «Цвета формы сборной будут соответсвовать цветам государственного флага. Черной формы не будет»
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о новой форме для сборной Беларуси.
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