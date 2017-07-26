ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Сафарьян: «Цвета формы сборной будут соответсвовать цветам государственного флага. Черной формы не будет»

27.07.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о новой форме для сборной Беларуси.

- Будет ли сохранена вышиванка в новой форме сборной? Какого цвета будет выездная форма?

– Белорусский орнамент останется. Ее цвета будут соответствовать цветам государственного флага. Черная форма? Будет белая и красная, черной не будет, – сказал Сафарьян.

Напомним, производить игровую форму для национальной команды со следующего отборочного цикла будет компания Mаcron.

«Где мое и мнения болельщиков расходятся, я остаюсь при своем». Сафарьян – о насущном

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о новой форме для сборной Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Милан» поинтересовался у Мендеша планами Роналду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика