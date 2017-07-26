Сергей Сафарьян: «Цвета формы сборной будут соответсвовать цветам государственного флага. Черной формы не будет»

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о новой форме для сборной Беларуси.

- Будет ли сохранена вышиванка в новой форме сборной? Какого цвета будет выездная форма?

– Белорусский орнамент останется. Ее цвета будут соответствовать цветам государственного флага. Черная форма? Будет белая и красная, черной не будет, – сказал Сафарьян.

Напомним, производить игровую форму для национальной команды со следующего отборочного цикла будет компания Mаcron.

«Где мое и мнения болельщиков расходятся, я остаюсь при своем». Сафарьян – о насущном