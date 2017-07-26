Сергей Сафарьян: «Нужно сокращать высшую лигу? Если так подходить, то у нас не 12 клубов останется, а вообще ни одного»

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян оценил возможность сокращения высшей лиги.

– В нашей ситуации 16 команд в чемпионате Беларуси – наиболее эффективный формат. Сократив чемпионат с 16 команд до 12, мы ликвидировали 25 процентов детских школ, которыми более-менее занимаются клубы высшей лиги. Сократив высшую лигу, мы на порядок снизим качество подготовки резерва.

Я бы не хотел, чтобы вопросы о сокращении высшей лиги вообще возникали. Если говорить о развитии футбола, нужно как можно больше точек, чтобы они в конкурентной борьбе доказывали, кто лучше.

– Глядя на страдания «Нафтана» и «Крумкачоў», нет ли сожаления, что высшую лигу обратно расширили?

– Нет. Кто бы мог подумать лет пять назад, что «Нафтан» попадет в такую ситуацию. Кто бы мог подумать год назад о таких изменениях в брестском «Динамо». Поэтому слишком скоропалительно и авантюрно утверждать, что такие команды нужно долой. Если так подходить, то у нас не 12 клубов останется, а вообще ни одного. Поэтому мы стараемся собирать клубы, а не вычеркивать, – сообщил Сафарьян.