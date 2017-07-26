АЕК Ларнака – «Динамо» Минск. Коэффициент на победу белорусов достигает 5,9

Сегодня белорусский клуб проведет первый матч 3-го квалификационного раунда нового сезона Лиги Европы.

Букмекеры считают АЕК Ларнака фаворитом противостояния с минским «Динамо».

БК «Париматч» на победу АЕК выставил коэффициент 1,68, на победу «Динамо» – 5,60, на ничью – 3,60.

«Марафон» выставил следующие котировки: победа АЕК – 1,70, победа «Динамо» – 5,90, ничья – 3,66.

Коэффициент на проход минчан в следующий раунд – 2,41, на АЕК – 1,58.

Матч АЕК Ларнака – «Динамо» Минск начнется в 20.00 по белорусскому времени.