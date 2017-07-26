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АЕК Ларнака – «Динамо» Минск. Коэффициент на победу белорусов достигает 5,9
27.07.2017 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня белорусский клуб проведет первый матч 3-го квалификационного раунда нового сезона Лиги Европы.
Букмекеры считают АЕК Ларнака фаворитом противостояния с минским «Динамо».
БК «Париматч» на победу АЕК выставил коэффициент 1,68, на победу «Динамо» – 5,60, на ничью – 3,60.
«Марафон» выставил следующие котировки: победа АЕК – 1,70, победа «Динамо» – 5,90, ничья – 3,66.
Коэффициент на проход минчан в следующий раунд – 2,41, на АЕК – 1,58.
Матч АЕК Ларнака – «Динамо» Минск начнется в 20.00 по белорусскому времени.
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Сегодня белорусский клуб проведет первый матч 3-го квалификационного раунда нового сезона Лиги Европы.
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