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Неймар принес победу "Барселоне" над "Манчестер Юнайтед"

27.07.2017 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Гол бразильского нападающего "Барселоны" Неймара принес каталонцам победу в матче Международного кубка чемпионов (International Champions Cup) против английского "Манчестер Юнайтед", сообщает Sputnik.

Неймар принес победу "Барселоне" над "Манчестер Юнайтед"
© REUTERS Mike Segar
ПСЖ хочет купить Неймара до конца будущей недели

Поединок в рамках товарищеского турнира состоялся в американском городе Лэндовер (штат Мэриленд). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "сине-гранатовых". Единственный гол на 31-й минуте забил Неймар.

"Результатом матча против "МЮ" мы очень довольны. Мы пытались контролировать игру. Несмотря на то, что матч был товарищеским, мы приложили все усилия для победы", — сказал после игры главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде.  Его слова приводит Marca.

 Наставник не стал комментировать сообщения СМИ о возможном переходе бразильского форварда во французский ПСЖ.  "Больше никаких новостей, кроме того, что он по-прежнему с нами. И это очень хорошо", — сказал специалист.

В другом матче Международного кубка чемпионов встретились "Ювентус" и ПСЖ. Игра прошла в  Майами-Гарденс (штат Флорида) и завершилась со счетом 3:2 в пользу "старой синьоры", в составе которой отличились Гонсало Игуаин (45-я минута) и Клаудио Маркизио (62-я и 89-я, с пенальти), у парижан голы забили Гонсалу Гедеш (53-я) и Хавьер Пасторе (80-я).

А в Лос-Анджелесе футболисты "Манчестер Сити" разгромили мадридский "Реал" — 4:1. В составе победителей отличились Николас Отаменди (52), Рахим Стерлинг (59), Джон Стоунз (67) и Брахим Диас (81). У мадридского клуба единственный гол на счету Оскара Арнаиса (90).

Международный кубок чемпионов — товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах (США, Китай, Сингапур) с 18 по 30 июля.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Гол бразильского нападающего "Барселоны" Неймара принес каталонцам победу в матче Международного кубка чемпионов (International Champions Cup) против...

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