Владимир Денисов: «Думаю, Захаров своих ребят будет на нас серьезно настраивать»

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов объяснил причины поражения от московских одноклубников на «Кубке Минска».

– Первая игра сезона. Неудачно сыграли. Еще в первом периоде играли, а вот второй и третий у нас не получился – много ошибок допускали. Поэтому и проиграли. Мы работаем, только знакомимся с системой, которую нам предлагают. А этот турнир всего лишь часть подготовки к сезону КХЛ.

- Иногда даже после поражений можно остаться довольным содержанием игры.

– Сегодня такого ощущения нет. Содержание нашей игры было не очень хорошим.

- Что особенно плохо получалось?

– С начала второго периода мы очень многое позволяли сопернику, пропускали много контратак – «2 в 1», «3 в 2», «4 в 3». Надо исключить ошибки в средней зоне, играть плотнее – впятером и в своей зоне, и в чужой. Но нам не хватало движения.У нас есть еще время. Думаю, исправим этот момент.

- Вы получили дисциплинарный штраф.

– Думаю, можно было дать две минуты за мое нарушение. Десять за такое я не давал бы. Но судья решил так. Главное, чтобы в сезоне такие штрафы не получал.

- Арбитры были очень строгие в игре с Москвой.

– Ну, ничего. Зато в неравных составах наиграемся :).

- Матч с «Юностью» принципиален?

– Для кого?

- Для «Динамо».

– Возможно. Михал Михалыч уже сказал, что «Юность» динамовцам никогда не проигрывала. Думаю, он своих ребят будет на нас серьезно настраивать, – сказал Денисов.