ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Денисов: «Думаю, Захаров своих ребят будет на нас серьезно настраивать»

27.07.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов объяснил причины поражения от московских одноклубников на «Кубке Минска».

– Первая игра сезона. Неудачно сыграли. Еще в первом периоде играли, а вот второй и третий у нас не получился – много ошибок допускали. Поэтому и проиграли. Мы работаем, только знакомимся с системой, которую нам предлагают. А этот турнир всего лишь часть подготовки к сезону КХЛ.

- Иногда даже после поражений можно остаться довольным содержанием игры.

– Сегодня такого ощущения нет. Содержание нашей игры было не очень хорошим.

- Что особенно плохо получалось?

– С начала второго периода мы очень многое позволяли сопернику, пропускали много контратак – «2 в 1», «3 в 2», «4 в 3». Надо исключить ошибки в средней зоне, играть плотнее – впятером и в своей зоне, и в чужой. Но нам не хватало движения.У нас есть еще время. Думаю, исправим этот момент.

- Вы получили дисциплинарный штраф.

– Думаю, можно было дать две минуты за мое нарушение. Десять за такое я не давал бы. Но судья решил так. Главное, чтобы в сезоне такие штрафы не получал.

- Арбитры были очень строгие в игре с Москвой.

– Ну, ничего. Зато в неравных составах наиграемся :).

- Матч с «Юностью» принципиален?

– Для кого?

- Для «Динамо».

– Возможно. Михал Михалыч уже сказал, что «Юность» динамовцам никогда не проигрывала. Думаю, он своих ребят будет на нас серьезно настраивать, – сказал Денисов.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов объяснил причины поражения от московских одноклубников на «Кубке Минска».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Неймар принес победу "Барселоне" над "Манчестер Юнайтед"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика