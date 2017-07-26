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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. АЕК Ларнака принимает минское «Динамо»
27.07.2017 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Первый матч
АЕК Ларнака Кипр – Динамо Минск Беларусь
Прямая трансляция – «Беларусь 5»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Лига Европы 3-й квалификационный раунд Первый матч Прямая трансляция – «Беларусь 5» ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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