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Сергей Сафарьян: «БГТРК принимала решение о трансляции Кубка короля так долго, что упустила время бесплатного согласования»

27.07.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о переговорах БГТРК насчет показа «Кубка короля».

- Поясните ситуацию по трансляцию матчей «Кубка короля», ведь БГТРК телеправа получила бесплатно…

– Мы составили контракт с принимающей стороной. В нем мы поставили жесткие условия: нам нужны телеправа для вещания на территорию Беларуси. Этот вопрос решился не сразу, но компания, которая занималась организацией Кубка короля, добилась от организаторов передачи прав для вещания на территории Беларуси нашей ассоциации. Для принятия решения о вещании был установлен конкретный срок.

Все эти данные мы передали БГТРК, но они рассуждали и принимали решение о трансляции так долго, что упустили время бесплатного согласования. А когда после дэдлайна они все-таки решились транслировать Кубок короля, организаторы просто напросто выставили им счет за подъем сигнала на спутник. На это мы уже повлиять не могли. БГТРК просрочила решение технических вопросов – мы к этому отношения не имеем, – сказал Сафарьян.

«Где мое и мнения болельщиков расходятся, я остаюсь при своем». Сафарьян – о насущном

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о переговорах БГТРК насчет показа «Кубка короля».

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