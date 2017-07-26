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Валерий Исаев: «Нафтан» – «Крумкачы»? Игра при счете 1:1 сдавалась»
27.07.2017 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал результат матча Кубка Беларуси «Нафтан» – «Крумкачы» (1:2).
«Я уже писал про эту игру и писал про героев матча. Подтверждаю, был на этой встрече. Игра при счете 1:1 сдавалась. Игроки «Крумкачоў» здесь не при чем», – написал Исаев.
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Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал результат матча Кубка Беларуси «Нафтан» – «Крумкачы» (1:2).
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