Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал результат матча Кубка Беларуси «Нафтан» – «Крумкачы» (1:2).

«Я уже писал про эту игру и писал про героев матча. Подтверждаю, был на этой встрече. Игра при счете 1:1 сдавалась. Игроки «Крумкачоў» здесь не при чем», – написал Исаев.

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