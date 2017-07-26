Максим Березинский: «Кто уже догадается уйти от этих сложносочетаемых цветов – красного, зеленого и белого? Сделайте выездную форму васильковую»

Руководитель белорусской версии Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением насчет того, какой должна быть форма национальной сборной.

«Господи, ну кто уже и когда догадается уйти от этих сложносочетаемых цветов – красного, зеленого и белого? Голландия играет в оранжевой форме, Италия – в голубой, а мы что, до конца жизни будем в белой, красной и зеленой? Сколько можно уже?

Попытка была с черной формой, но там как-то совсем было мало идеи. Не зашло.

Ребята, сделайте выездную форму ва-силь-ко-ву-ю. Тут вам и «цвяток Радзiмы» Багдановича, и Беларусь – страна рек и озер, и мирное небо над головой. Маркетинг на любой вкус: от оппозиции до Администрации президента :)», – написал Березинский.

Сергей Сафарьян: «Цвета формы сборной будут соответсвовать цветам государственного флага. Черной формы не будет»