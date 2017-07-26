Сергей Сафарьян: «Нас не очень удовлетворило сотрудничество с «Прессболом» по изданию журнала «Большой футбол»

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о развитии журнала «Большой футбол».

«Большой футбол»? Сайт журнала будет. Мы уже подписали договор на разработку. Если я не ошибаюсь, то у нас взяли полтора месяца на разработку. Да, мы сейчас занимаемся и изменением сайта, и изменением нашего интернет-магазина. В том числе и по журналу этим занимаемся. Надеюсь, что в ближайшее время этот сайт будет разработан.

А что касается в принципе вопроса журнала, то, к сожалению, нас не очень удовлетворило сотрудничество с «Прессболом» по изданию журнала. Они профессионалы. И рассматривали этот журнал с профессиональной точки зрения. А мы скорее в этом вопросе подошли как любители, которые хотели построить Ноев ковчег. И мы остались неудовлетворенными именно из-за того, что мы не попробовали сами. И сейчас мы своими силами и ряд и других сайтов заинтересовались своими участием в издании этого журнала. Мы проводим некий кастинг. Какая концепция будет лучше. Но однозначно, что нам хотелось бы, чтобы в журнале «Большой футбол» было больше регионов, больше детей, освящались те вопросы, которые не так интересны всем периодическим изданиям. Мы именно для этого задумывали журнал, чтобы популяризировать детские команды, региональный футбол. Сейчас своими силами стараемся туда уйти.

Еще, наверное, окончательный вариант концепции мы не приняли для себя. Возможно, после этого и будем плотнее заниматься с «Белсоюзпечатью». Но и распространение через «Белсоюзпечать» было достаточно затруднено. Там и организационно… И дополнительные расходы возникали. Мы не ставили перед собой задачу делать самоокупаемым этот проект журнала. Он для нас был важен больше как информационный источник. Но и бесконечно раздувать расходы на него мы тоже не хотим. Поэтому сейчас проект журнала находится в своего рода реконструкции» – сказал Сафарьян.