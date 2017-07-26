Пронебо - тренировка перед ЧМ-2018 по вертолетному спорту

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Авиационный фестиваль #Пронебо проходит в эти дни на аэродроме Боровая, в его рамках организаторы проводят тест-чемпионат мирового первенства по вертолетному спорту.



© Фото: предоставлено организаторами #пронебо Что будет с аэродромом Боровая после переезда ДОСААФ в Липки

Чемпионат мира по вертолетному спорту Беларусьпримет в июле следующего года , но готовиться к первенству начали уже сегодня.

Организаторы решили в этом году провести первый тест-чемпионат в рамках ежегодного фестиваля #Пронебо, который проходит в эти дни на аэродроме Боровая. До 30 июля там сражаются 27 экипажей за медали в семи дисциплинах, а зрители фестиваля, как и всегда, имеют возможность оценить виртуозность авиаспортсменов.

Уже в следующем году аэродром Боровая прекратит свою работу. Как заявил глава Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер, уже в 2018 году аэроклуб ДОСААФ "переезжает" в Липки — там аэродром подходит всем мировым стандартам, что и позволило республике принять ЧМ.

Чемпионат мира пройдет с 24 по 29 июля 2018 года на минском аэродроме будут состязаться лучшие пилоты из нескольких десятков стран. К слову, на прошлом турнире белорусские пилоты стали вторыми, а три представителя Беларуси попали в десятку лучших вертолетчиков мира.