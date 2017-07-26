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#Пронебо - тренировка перед ЧМ-2018 по вертолетному спорту
27.07.2017 11:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Авиационный фестиваль #Пронебо проходит в эти дни на аэродроме Боровая, в его рамках организаторы проводят тест-чемпионат мирового первенства по вертолетному спорту.
© Фото: предоставлено организаторами #пронебо
Организаторы решили в этом году провести первый тест-чемпионат в рамках ежегодного фестиваля #Пронебо, который проходит в эти дни на аэродроме Боровая. До 30 июля там сражаются 27 экипажей за медали в семи дисциплинах, а зрители фестиваля, как и всегда, имеют возможность оценить виртуозность авиаспортсменов.
Уже в следующем году аэродром Боровая прекратит свою работу. Как заявил глава Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер, уже
Чемпионат мира пройдет с 24 по 29 июля 2018 года на минском аэродроме будут состязаться лучшие пилоты из нескольких десятков стран. К слову, на прошлом турнире белорусские пилоты стали вторыми, а три представителя Беларуси попали в десятку лучших вертолетчиков мира.
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Фестиваль #Пронебо проводится уже несколько лет и успел полюбиться минчанам и гостям города.
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