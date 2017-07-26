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Олег Сидоренков: «Кубковый матч с «Крумкачамi»? Пусть подключаются правоохранительные органы, я только «за»
27.07.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков выразил свое отношение к тому, что некоммерческая организация Federbet назвала кубковый матч новополочан с «Крумкачамi» (1:2) «странным».
«Кубковый матч с «Крумкачамi»? Мне здесь комментировать нечего, обращайтесь к тем, кто дает такую информацию. У меня есть свои мысли по этому поводу, но выступать с ними публично не буду. Никаких доказательств нет. Если же что-то и было со стороны моих футболистов, пусть проводится расследование, подключаются правоохранительные органы, я только «за», – заявил Сидоренков.
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Олег Сидоренков: «Кубковый матч с «Крумкачамi»? Пусть подключаются правоохранительные органы, я только «за»
Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков выразил свое отношение к тому, что некоммерческая организация Federbet назвала кубковый матч новополочан с «Крумкачамi» (1:2)...
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