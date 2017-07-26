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Сергей Сафарьян: «У инициаторов создания ПФЛ было свое видение, причем, на мой взгляд, утопическое»

27.07.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, планируется ли создание в Беларуси ПФЛ.

– В СМИ широко обсуждался вопрос о создании «Майстар-Лігі». Но все утихло. Планируется ли все-таки создание ПФЛ?

– Я не адресат этого вопроса. Мы разъясняли свою позицию. Лига – это самостоятельное юридическое лицо, которое должны создавать клубы. Мы по всем регламентирующим документам УЕФА и ФИФА не можем быть учредителями лиг.

Что касается этой инициативы, то она была проявлена определенными людьми, которые посчитали, что мы в АБФФ не дорабатываем и не знаем, что и как надо делать. У них было свое видение, причем, на мой взгляд, утопическое.

Я не могу сказать, на каком этапе реализация идеи остановилась. Мы готовы были помогать в создании ПФЛ, но не можем быть ее инициаторами. Вернутся ли клубы к вопросу о создании ПФЛ? Я не знаю, поскольку я вплотную этим не занимался: это не входило в мои функции и мне никто это не поручал, – сказал Сафарьян.

«Где мое и мнения болельщиков расходятся, я остаюсь при своем». Сафарьян – о насущном

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, планируется ли создание в Беларуси ПФЛ.

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