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Арендованный у «Цюриха» Симонян спустя неделю покинул «Крумкачы»
27.07.2017 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
22-летний полузащитник Артем Симонян, воспитанник академии «Зенита» из Санкт-Петербурга покинул «Крумкачы».
Неделю назад футболист был отдан «Цюрихом» в трехмесячную аренду белорусскому клубу. Однако «Крумкачы» и игрок не сумели договориться по условиям личного контракта.
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22-летний полузащитник Артем Симонян, воспитанник академии «Зенита» из Санкт-Петербурга покинул «Крумкачы».
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