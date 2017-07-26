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Арендованный у «Цюриха» Симонян спустя неделю покинул «Крумкачы»

27.07.2017 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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22-летний полузащитник Артем Симонян, воспитанник академии «Зенита» из Санкт-Петербурга покинул «Крумкачы».

Неделю назад футболист был отдан «Цюрихом» в трехмесячную аренду белорусскому клубу. Однако «Крумкачы» и игрок не сумели договориться по условиям личного контракта.

 
 
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22-летний полузащитник Артем Симонян, воспитанник академии «Зенита» из Санкт-Петербурга покинул «Крумкачы».

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