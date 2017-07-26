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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. КСУ – «Милан», «Эвертон» – «Ружомберок», «Марсель» – «Остенде» и другие матчи

27.07.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Краснодар Россия – Люнгбю Дания
Дата проведения
27 июля, 20.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

 

Бней-Иегуда Израиль – Зенит Россия
Дата проведения
27 июля, 20.30, «Мошава»
Онлайн матча

 

Млада-Болеслав Чехия – Скендербеу Албания
Дата проведения
27 июля, 19.00, «Городской стадион»
Онлайн матча
Олимпик Украина – ПАОК Греция
Дата проведения
27 июля, 19.30, «Динамо им. В. Лобановского»
Онлайн матча
Тракай Литва – Шкендия-79 Македония
Дата проведения
27 июля, 19.30, «стадион ЛФФ»
Онлайн матча
Маккаби Тель-Авив Израиль – Паниониос Греция
Дата проведения
27 июля, 19.45, «Нетанья»
Онлайн матча
Штурм Австрия – Фенербахче Турция
Дата проведения
27 июля, 20.00, «Либенау»
Онлайн матча
ПСВ Голландия – Осиек Хорватия
Дата проведения
27 июля, 20.00, «Филипс Стадион»
Онлайн матча
АИК Швеция – Брага Португалия
Дата проведения
27 июля, 20.00, «Френдс Арена»
Онлайн матча
Эстерсунд Швеция – Фола Эш Люксембург
Дата проведения
27 июля, 20.00, «Ямткрафт Арена»
Онлайн матча
Утрехт Голландия – Лех Польша
Дата проведения
27 июля, 20.00, «Гальгенвард»
Онлайн матча
Судува Литва – Сьон Швейцария
Дата проведения
27 июля, 20.00, «Мариямполес Спорто Центрас»
Онлайн матча
Астра Румыния – Александрия Украина
Дата проведения
27 июля, 20.30, «Марин Анастасовичи»
Онлайн матча
Ботев Пловдив Болгария – Маритиму Португалия
Дата проведения
27 июля, 20.30, «Лазур»
Онлайн матча
Динамо Бухарест Румыния – Атлетик Испания
Дата проведения
27 июля, 20.30, «Национальный стадион»
Онлайн матча
КСУ Крайова Румыния – Милан Италия
Дата проведения
27 июля, 21.00, «Муничипал»
Онлайн матча
Арка Польша – Мидтьюлланд Дания
Дата проведения
27 июля, 21.00, «Stadion GOSiR, Gdynia»
Онлайн матча
Црвена Звезда Сербия – Спарта Прага Чехия
Дата проведения
27 июля, 21.30, «Райко Митич»
Онлайн матча
Гент Бельгия – Альтах Австрия
Дата проведения
27 июля, 21.30, «Геламко-Арена»
Онлайн матча
Панатинаикос Греция – Габала Азербайджан
Дата проведения
27 июля, 21.30, «Апостолос Николаидис»
Онлайн матча
Бордо Франция – Видеотон Венгрия
Дата проведения
27 июля, 21.30, «Стад де Бордо»
Онлайн матча
Абердин Шотландия – Аполлон Кипр
Дата проведения
27 июля, 21.45, «Питтодри»
Онлайн матча
Динамо Загреб Хорватия – Одд Норвегия
Дата проведения
27 июля, 21.45, «Максимир»
Онлайн матча
Марсель Франция – Остенде Бельгия
Дата проведения
27 июля, 21.45, «Велодром»
Онлайн матча
Эвертон Англия – Ружомберок Словакия
Дата проведения
27 июля, 22.05, «Гудисон Парк»
Онлайн матча
Аустрия Австрия – АЕЛ Кипр
Дата проведения
27 июля, 22.05, «Эрнст Хаппель»
Онлайн матча
Фрайбург Германия – Домжале Словения
Дата проведения
27 июля, 22.05, «Шварцвальд-Штадион»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Лиги Европы

 
 
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Лига Европы 3-й квалификационный раунд Первые матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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