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Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. КСУ – «Милан», «Эвертон» – «Ружомберок», «Марсель» – «Остенде» и другие матчи
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Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
- Дата проведения
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27 июля, 20.30, «Мошава»
- Дата проведения
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27 июля, 20.30, «Лазур»
- Дата проведения
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27 июля, 21.00, «Stadion GOSiR, Gdynia»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Календарь Лиги Европы
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Лига Европы 3-й квалификационный раунд Первые матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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