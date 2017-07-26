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Сергей Сафарьян: «Долг «Крумкачоў» БАТЭ? Мы взяли на себя некоторые обязательства, и борисовчане к нам не обращались с просьбой помочь урегулировать ситуацию»
27.07.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию с долгом клуба «Крумкачы» перед БАТЭ.
– Отдают ли «Крумкачы» долг БАТЭ и нет ли опасений за будущее этой команды?
– Мы выступали гарантом в переговорах. Но поскольку со стороны БАТЭ претензий к нам нет…
– Вопрос решается?
– Затрудняюсь в деталях ответить на этот вопрос, потому что не знаем всей его коммерческой стороны. Мы взяли на себя некоторые обязательства, и БАТЭ к нам не обращался с просьбой помочь урегулировать ситуацию. В клубе сейчас непростая ситуация. Но мы переживаем за «Крумкачоў» давно и постоянно. Ровно как и за ряд других команд, у которых тяжелая ситуация, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Долг «Крумкачоў» БАТЭ? Мы взяли на себя некоторые обязательства, и борисовчане к нам не обращались с просьбой помочь урегулировать ситуацию»
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию с долгом клуба «Крумкачы» перед БАТЭ.
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