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Сергей Сафарьян: «Долг «Крумкачоў» БАТЭ? Мы взяли на себя некоторые обязательства, и борисовчане к нам не обращались с просьбой помочь урегулировать ситуацию»

27.07.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию с долгом клуба «Крумкачы» перед БАТЭ.

– Отдают ли «Крумкачы» долг БАТЭ и нет ли опасений за будущее этой команды?

– Мы выступали гарантом в переговорах. Но поскольку со стороны БАТЭ претензий к нам нет…

– Вопрос решается?

– Затрудняюсь в деталях ответить на этот вопрос, потому что не знаем всей его коммерческой стороны. Мы взяли на себя некоторые обязательства, и БАТЭ к нам не обращался с просьбой помочь урегулировать ситуацию. В клубе сейчас непростая ситуация. Но мы переживаем за «Крумкачоў» давно и постоянно. Ровно как и за ряд других команд, у которых тяжелая ситуация, – сказал Сафарьян.

«Где мое и мнения болельщиков расходятся, я остаюсь при своем». Сафарьян – о насущном

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию с долгом клуба «Крумкачы» перед БАТЭ.

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