Сергей Сафарьян: «Долг «Крумкачоў» БАТЭ? Мы взяли на себя некоторые обязательства, и борисовчане к нам не обращались с просьбой помочь урегулировать ситуацию»

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал ситуацию с долгом клуба «Крумкачы» перед БАТЭ.

– Отдают ли «Крумкачы» долг БАТЭ и нет ли опасений за будущее этой команды?

– Мы выступали гарантом в переговорах. Но поскольку со стороны БАТЭ претензий к нам нет…

– Вопрос решается?

– Затрудняюсь в деталях ответить на этот вопрос, потому что не знаем всей его коммерческой стороны. Мы взяли на себя некоторые обязательства, и БАТЭ к нам не обращался с просьбой помочь урегулировать ситуацию. В клубе сейчас непростая ситуация. Но мы переживаем за «Крумкачоў» давно и постоянно. Ровно как и за ряд других команд, у которых тяжелая ситуация, – сказал Сафарьян.