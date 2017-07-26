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СМИ: белорусская биатлонистка Блашко может начать выступать за Украину

27.07.2017 13:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Блашко может сменить спортивное гражданство и начать выступать за Украину, сообщает "СБ. Беларусь сегодня".

СМИ: белорусская биатлонистка Блашко может начать выступать за Украину
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Одна из самых перспективных молодых спортсменок страны — Дарья Блашко — в шаге от того, чтобы новый сезон начать в форме сборной Украины", — пишет издание.

Со ссылкой на коллег Блашко СМИ сообщает, что биатлонистка вместе с тренером Владимиром Махлаевым покинула Беларусь и тренируется отдельно.

Вместе с тем, Белорусская федерация биатлона не получала никаких официальных бумаг по поводу 21-летней спортсменки от украинской стороны.

Напомним, в 2015 году на Чемпионате мира среди юниоров, который проходил в "Раубичах", Блашко дважды становилась лучшей в спринте и эстафете. Кроме того, белоруска в прошлом году стала обладательницей Кубка IBU. Ее дебют в Кубке мира состоялся в феврале прошлого года на этапе в Кэнморе (Канада), там она заняла 48-е место в спринте и 19-е в миксте.

 
Теги: Минск
 
 
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Друзья-спортсмены Блашко говорят, что биатлонистка покинула страну и тренируются самостоятельно.

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