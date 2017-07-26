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СМИ: белорусская биатлонистка Блашко может начать выступать за Украину
27.07.2017 13:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Блашко может сменить спортивное гражданство и начать выступать за Украину, сообщает
© Sputnik / Виктор Толочко
"Одна из самых перспективных молодых спортсменок страны — Дарья Блашко — в шаге от того, чтобы новый сезон начать в форме сборной Украины", — пишет издание.
Со ссылкой на коллег Блашко СМИ сообщает, что биатлонистка вместе с тренером Владимиром Махлаевым покинула Беларусь и тренируется отдельно.
Вместе с тем, Белорусская федерация биатлона не получала никаких официальных бумаг по поводу 21-летней спортсменки от украинской стороны.
Напомним, в 2015 году на
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Друзья-спортсмены Блашко говорят, что биатлонистка покинула страну и тренируются самостоятельно.
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