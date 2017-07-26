СМИ: белорусская биатлонистка Блашко может начать выступать за Украину

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусская биатлонистка Дарья Блашко может сменить спортивное гражданство и начать выступать за Украину, сообщает "СБ. Беларусь сегодня" .



© Sputnik / Виктор Толочко Блашко о двух хрустальных глобусах: теперь за наградами Олимпиады

"Одна из самых перспективных молодых спортсменок страны — Дарья Блашко — в шаге от того, чтобы новый сезон начать в форме сборной Украины", — пишет издание.

Со ссылкой на коллег Блашко СМИ сообщает, что биатлонистка вместе с тренером Владимиром Махлаевым покинула Беларусь и тренируется отдельно.

Вместе с тем, Белорусская федерация биатлона не получала никаких официальных бумаг по поводу 21-летней спортсменки от украинской стороны.

Напомним, в 2015 году на Чемпионате мира среди юниоров, который проходил в "Раубичах" , Блашко дважды становилась лучшей в спринте и эстафете. Кроме того, белоруска в прошлом году стала обладательницей Кубка IBU. Ее дебют в Кубке мира состоялся в феврале прошлого года на этапе в Кэнморе (Канада), там она заняла 48-е место в спринте и 19-е в миксте .