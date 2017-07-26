ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Антонович: «Булят – обыкновенный футболист, который не показывает ничего сверхъестественного»

27.07.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский специалист Юрий Антонович оценил уровень защитника БАТЭ Юрицы Булята.

— Во втором тайме в составе БАТЭ появился новобранец из Хорватии Булят. Какое он оставил впечатление?

— По одной игре что-то сказать тяжело. Но мне показалось, что это обыкновенный футболист, который не показывает ничего сверхъестественного, – сказал Антонович.

Напомним, первую половину нынешнего года Булят провел в ташкентском «Пахтакоре».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский специалист Юрий Антонович оценил уровень защитника БАТЭ Юрицы Булята.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лесун: «Олимпийским чемпионом меня сделала Россия, не собираюсь менять сборную»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика