Юрий Антонович: «Булят – обыкновенный футболист, который не показывает ничего сверхъестественного»

Белорусский специалист Юрий Антонович оценил уровень защитника БАТЭ Юрицы Булята.

— Во втором тайме в составе БАТЭ появился новобранец из Хорватии Булят. Какое он оставил впечатление?

— По одной игре что-то сказать тяжело. Но мне показалось, что это обыкновенный футболист, который не показывает ничего сверхъестественного, – сказал Антонович.

Напомним, первую половину нынешнего года Булят провел в ташкентском «Пахтакоре».