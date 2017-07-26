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Юрий Антонович: «Булят – обыкновенный футболист, который не показывает ничего сверхъестественного»
27.07.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Юрий Антонович оценил уровень защитника БАТЭ Юрицы Булята.
— Во втором тайме в составе БАТЭ появился новобранец из Хорватии Булят. Какое он оставил впечатление?
— По одной игре что-то сказать тяжело. Но мне показалось, что это обыкновенный футболист, который не показывает ничего сверхъестественного, – сказал Антонович.
Напомним, первую половину нынешнего года Булят провел в ташкентском «Пахтакоре».
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Белорусский специалист Юрий Антонович оценил уровень защитника БАТЭ Юрицы Булята.
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