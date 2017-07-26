Денис Шунто: «Матч с «Нафтаном»? Уверен на сто процентов: наши игроки здесь не при чем»

Руководитель «Крумкачоў» Денис Шунто заверил, что игроков его команды подозрения в «странности» кубкового матча с «Нафтаном» (2:1) не касаются.

«Подозрения Federbet нас в любом случае не касаются. Уверен на сто процентов: наши игроки здесь не при чем. Для «Крумкачоў» это был, наверное, самый важный матч всего лета. Очень хотели выйти в четвертьфинал, в кубковую весну. Две серьезные официальные игры перед стартом следующего чемпионата — большое подспорье. Не говоря уже о том, что можно побороться за Кубок.

А какая была мотивация у «Нафтана», к чему команда стремилась в этом матче, мне тяжело судить. Видел, что молодые парни бились, имели огромное желание выиграть. А какое настроение было у ветеранов, это пусть уже «Нафтан» разбирается. В концовке был увлечен игрой, следил за своей командой. Чувствовал большую опасность вылета. При счете 1:1 за семь минут до конца у соперника случился выход один на один с вратарем. Ничего подозрительного не заметил.

Второй гол? «Нафтан» расставился, как положено — четыре защитника, два опорника. Миша Калугин продрался по флангу и прострелил. Теоретически кто-то из центральных защитников мог покатиться. Но в таком случае была бы велика вероятность автогола. Очень хороший прострел получился. В общем, обычный гол. Как по мне, ничего странного.

Как узнал о подозрениях? После матча по дороге домой позвонили друзья, сообщили, что котировки букмекеров по ходу игры менялись странным образом. И сказали, что с «Нафтаном», наверное, было что-то не то», – сказал Шунто.

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