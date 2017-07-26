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Сергей Сафарьян: «Критика болельщиков? Менять свое мнение ради какого-то популизма не буду»

27.07.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, как реагирует на критику со стороны болельщиков.

– Брифинги проводятся уже много раз – болельщики высказывают свои пожелания и советы. Что из этого сделано?

– Что из этого сделано? Ну, на критику надо как-то реагировать. Но я, например, не разделяю мнение людей, высказывающихся за сокращение чемпионата. Да, они критикуют, но у меня есть свое мнение и ради какого-то популизма я его менять не буду. Там, где мое мнение и болельщиков расходятся, я остаюсь при своем.

Вопросы, которые поднимаются на брифинге, обсуждаются также на исполкоме и рабочих совещаниях. Буквально несколько дней назад мы с «футбиком» подписали договор о сотрудничестве. Мы ежегодно проводим конференции, на которых отчитываемся о проделанной работе – они не являются закрытыми. Можно просто взять и сравнить, что  звучало на брифингах и то, что сделано.

Трудно в рамках брифинга ответить на ваш вопрос – он достаточно сложный. Если вопросы проговаривались на брифинге, то на этом дело не заканчивалось, пусть даже не все удалось реализовать. Лучше было сформулировать вопрос конкретно: «Вы это не сделали. Почему?» – сказал Сафарьян.

«Где мое и мнения болельщиков расходятся, я остаюсь при своем». Сафарьян – о насущном

 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, как реагирует на критику со стороны болельщиков.

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