|
Сергей Сафарьян: «Критика болельщиков? Менять свое мнение ради какого-то популизма не буду»
27.07.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, как реагирует на критику со стороны болельщиков.
– Брифинги проводятся уже много раз – болельщики высказывают свои пожелания и советы. Что из этого сделано?
– Что из этого сделано? Ну, на критику надо как-то реагировать. Но я, например, не разделяю мнение людей, высказывающихся за сокращение чемпионата. Да, они критикуют, но у меня есть свое мнение и ради какого-то популизма я его менять не буду. Там, где мое мнение и болельщиков расходятся, я остаюсь при своем.
Вопросы, которые поднимаются на брифинге, обсуждаются также на исполкоме и рабочих совещаниях. Буквально несколько дней назад мы с «футбиком» подписали договор о сотрудничестве. Мы ежегодно проводим конференции, на которых отчитываемся о проделанной работе – они не являются закрытыми. Можно просто взять и сравнить, что звучало на брифингах и то, что сделано.
Трудно в рамках брифинга ответить на ваш вопрос – он достаточно сложный. Если вопросы проговаривались на брифинге, то на этом дело не заканчивалось, пусть даже не все удалось реализовать. Лучше было сформулировать вопрос конкретно: «Вы это не сделали. Почему?» – сказал Сафарьян.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян объяснил, как реагирует на критику со стороны болельщиков.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии