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"Тропа мужества": белорусы могут попытать силы на длинной дистанции

27.07.2017 14:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Пеший комплексный марафон "Тропа мужества", позволяющий проверить себя на одной из двух дистанций — 70 км или 30 км — впервые пройдет под Минском 4-6 августа.

"Регистрация на марафон началась недавно, но уже 210 спортсменов зарегистрировались на прохождение тропы. Порядка 30% участников решили пройти 30 километров, а российские спортсмены давно занимаются подобными марш-бросками и подавали заявку на прохождение семидесятикилометровой дистанции", — рассказала в пресс-центре Sputnik специалист по связям с общественностью СОО "Возрождение" Татьяна Мартынова.

Организаторы призывают участников приехать 4 августа к 16:00, когда начнутся обучающие семинары по оказанию первой помощи, от белорусской стороны семинар проведет специалист Центра специальной подготовки.

"Пейзажи вдоль дистанции прекрасные — холмы, вековые деревья. Когда мы размещали снимки в соцсетях, у людей был шок от красоты видов. Помимо того, что мероприятие имеет спортивно-развлекательную направленность, оно имеет целью патриотическое воспитание, ведь маршрут проходит через населенные пункты, которые в 1943 году были сожжены. В этих местах много захоронений погибших во время войны. Спортсмены вместе с организаторами соревнований принимают участие в митинге памяти", — рассказал председатель правления СОО "Возрождение" Юрий Назаренко.

Одновременно с "Тропой мужества" под Минском пройдет спортивный фестиваль "Поляна друзей".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы в основном регистрируются на дистанцию в 30 километров, а российские спортсмены посягают на 80 километров.

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