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«Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо дешевле 150 млн евро
27.07.2017 14:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» может сорваться.
Мерсисайдцы сообщили, что не намерены продавать 25-летнего бразильского хавбека дешевле 150 миллионов евро.
Сообщалось, что «Барселона» уверена в покупке игрока за 100 миллионов евро.
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Трансфер полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону» может сорваться.
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