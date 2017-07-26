Экстралига. Дугин, Михаил Плотников и еще три россиянина на просмотре в «Юности»

В составе «Юности» накануне старта в «Кубке Минска» произошли изменения.

На просмотр прибыли пять хоккеистов из России — нападающие Егор Дугин (последний клуб — «Динамо» Москва), Егор Гайнетдинов («Тайфун», МХЛ), Павел Медведев («Сочи»), Михаил Плотников («Адмирал»), а также защитник Сергей Щенков («Тайфун», МХЛ).

Отметим, что согласно регламенту чемпионата Беларуси, в ростере минчан еще есть легионерская вакансия, за которую и будут конкурировать новые игроки.

Добавим, что на «Кубке Минска» выступит за «Юность» голкипер Игорь Брикун, который заменит получившего травму плеча Дмитрия Мильчакова. Кроме того, из-за повреждений не сыграют Даниэль Корсо, Константин Захаров, Владимир Джиг.