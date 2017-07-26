Леонид Подлипский: «Матч с «Крумкачамі»? Ничего такого не видел. Была игра, футболисты волотузились там»

Директор «Нафтана» Леонид Подлипский прокомментировал кубковый матч с клубом «Крумкачы».

- Видели информацию о том, что матч «Нафтана» и «Крумкачоў» может быть договорным?

– Видел, но не вникал. Прочитал только. Там же две строчки Исаев написал. А больше ничего нет.

- Но ведь это не Исаев сообщил, а зарубежная компания Federbet. Якобы на ставку «ТБ 2.5» поступила подозрительно крупная сумма.

– Пусть разбираются органы, прокуратура, следственный комитет.

- То есть вы только за?

– Не могу в таком ключе говорить. Этим должны заниматься специалисты, которые должны определить.

- А вы сами видели что-нибудь странное в матче?

– Как бы, ничего такого. Была игра, футболисты волотузились там, – сказал Подлипский.

Federbet сообщила о «странном» поединке 1/8 финала Кубка Беларуси «Нафтан» – «Крумкачы»