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Леонид Подлипский: «Матч с «Крумкачамі»? Ничего такого не видел. Была игра, футболисты волотузились там»
27.07.2017 14:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Нафтана» Леонид Подлипский прокомментировал кубковый матч с клубом «Крумкачы».
- Видели информацию о том, что матч «Нафтана» и «Крумкачоў» может быть договорным?
– Видел, но не вникал. Прочитал только. Там же две строчки Исаев написал. А больше ничего нет.
- Но ведь это не Исаев сообщил, а зарубежная компания Federbet. Якобы на ставку «ТБ 2.5» поступила подозрительно крупная сумма.
– Пусть разбираются органы, прокуратура, следственный комитет.
- То есть вы только за?
– Не могу в таком ключе говорить. Этим должны заниматься специалисты, которые должны определить.
- А вы сами видели что-нибудь странное в матче?
– Как бы, ничего такого. Была игра, футболисты волотузились там, – сказал Подлипский.
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Леонид Подлипский: «Матч с «Крумкачамі»? Ничего такого не видел. Была игра, футболисты волотузились там»
Директор «Нафтана» Леонид Подлипский прокомментировал кубковый матч с клубом «Крумкачы».
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