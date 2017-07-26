Сергей Гуренко: «В прошлом году АЕК выбил из турнира московский «Спартак». Мы не фавориты»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко накануне выездного поединка с кипрским АЕКом в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ответил на вопросы зарубежных журналистов.

– Матч будет непростым. АЕК — опытная команда, игроки техничные, хорошо обращаются с мячом. Это доказывают два матча, в которых АЕК победил. Но мы не приехали сюда за поражением: будем играть и пытаться использовать свои шансы.

– Климат Кипра доставит трудности вашей команде?

– Мы и в Македонии сталкнулись с подобными климатическими условиями. Все идет от головы. Не будем зацикливаться на погоде: она одинакова для обеих команд.

– Здесь считают, что фаворит противостояния — «Динамо» Киев.

– Минск?

– Да, минское «Динамо» — фаворит.

– Ни в коем случае. Считаю, что шансы равны. Все помнят, как в прошлом году АЕК выбил из турнира московский «Спартак». Мы не фавориты.

– Что скажете о собственных сильных сторонах?

– Одно из наших преимуществ в том, что мы находимся в сезоне. На Кипре же еще не начался чемпионат, – сказал Гуренко.