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Сергей Гуренко: «В прошлом году АЕК выбил из турнира московский «Спартак». Мы не фавориты»
27.07.2017 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко накануне выездного поединка с кипрским АЕКом в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ответил на вопросы зарубежных журналистов.
– Матч будет непростым. АЕК — опытная команда, игроки техничные, хорошо обращаются с мячом. Это доказывают два матча, в которых АЕК победил. Но мы не приехали сюда за поражением: будем играть и пытаться использовать свои шансы.
– Климат Кипра доставит трудности вашей команде?
– Мы и в Македонии сталкнулись с подобными климатическими условиями. Все идет от головы. Не будем зацикливаться на погоде: она одинакова для обеих команд.
– Здесь считают, что фаворит противостояния — «Динамо» Киев.
– Минск?
– Да, минское «Динамо» — фаворит.
– Ни в коем случае. Считаю, что шансы равны. Все помнят, как в прошлом году АЕК выбил из турнира московский «Спартак». Мы не фавориты.
– Что скажете о собственных сильных сторонах?
– Одно из наших преимуществ в том, что мы находимся в сезоне. На Кипре же еще не начался чемпионат, – сказал Гуренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко накануне выездного поединка с кипрским АЕКом в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы ответил на...
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