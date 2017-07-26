Сергей Сафарьян: «Со стороны Хацкевича пока нет требований о выплате компенсации»

Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился подробностями разбирательства с экс-главным тренером национальной команды Александром Хацкевичем.

– Есть ли новости по делу Хацкевича с его требованием по выплате компенсации?

– Это несколько перевернутый вопрос. Хацкевич обратился в Лозанну, но пока нет требований о выплате компенсации. Нам вообще непонятны его требования, мы их не знаем. Мы подтвердили свое согласие рассматривать этот вопрос в Лозанне. Конкретных сумм пока нет, как и документов со стороны Хацкевича или его представителей, – сказал Сафарьян.

Напомним, Хацкевич сейчас возглавляет киевское «Динамо».

«Где мое и мнения болельщиков расходятся, я остаюсь при своем». Сафарьян – о насущном