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Сергей Сафарьян: «Со стороны Хацкевича пока нет требований о выплате компенсации»
27.07.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился подробностями разбирательства с экс-главным тренером национальной команды Александром Хацкевичем.
– Есть ли новости по делу Хацкевича с его требованием по выплате компенсации?
– Это несколько перевернутый вопрос. Хацкевич обратился в Лозанну, но пока нет требований о выплате компенсации. Нам вообще непонятны его требования, мы их не знаем. Мы подтвердили свое согласие рассматривать этот вопрос в Лозанне. Конкретных сумм пока нет, как и документов со стороны Хацкевича или его представителей, – сказал Сафарьян.
Напомним, Хацкевич сейчас возглавляет киевское «Динамо».
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян поделился подробностями разбирательства с экс-главным тренером национальной команды Александром Хацкевичем.
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