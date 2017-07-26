Дмитрий Басков: «Изготовление амуниции заключенными? Предоставленные образцы практически неотличимы от фирменных, но заметно дешевле»

Директор школы минского «Динамо» Дмитрий Басков, недавно вошедший в состав нового руководства ФХБ в роли зампреда по вопросам развития детско-юношеского хоккея, в интервью корреспонденту «Прессбола» Вячеславу Федоренкову заявил, что положительно оценивает идею с изготовлением амуниции заключенными.

– В роли зампреда не приходится ходить «по компасу»?

– Естественно, общее понимание положения дел имелось. Какие-то дополнительные штрихи позволило сделать поручение Александра Лукашенко игрокам президентской команды посетить школы за пределами столицы, аккумулировать впечатления и доложить. Докладывал, кстати, на президентском совещании я. Здесь, к слову, не могу не вспомнить недавнее интервью «Прессболу» Кольцова. По-моему, Костя где-то перегнул палку...

– В какой части?

– В утверждении, что сейчас юные хоккеисты «никому не нужны». Да, проблемы в школах есть, но не надо так рубить сплеча. Тем более Костя посетил только одну СДЮШОР. Во времена его юности на всю Беларусь была одна, лишь позже появилась вторая, в Новополоцке. Сейчас — двадцать пять. И везде дети занимаются бесплатно — за лед и тренеров платит государство, в отличие от Северной Америки и Западной Европы.

Раньше пацану, если он не из Минска или Новополоцка, было в принципе почти невозможно заниматься хоккеем. Да, экипировка дороговата. Но и здесь идея удешевления по поручению президента найдена и даже воплощена. Игорь Шуневич это обеспечил.

– Изготовление амуниции заключенными? Не ново: помню, нечто подобное предлагал еще Наумов. И сомнительно...

– Те образцы, которые нам предоставили, практически неотличимы от фирменных, но заметно дешевле. Ясно, что в подростковом возрасте это уже не вариант, но для групп начальной подготовки — вполне. Протестируем в начале сезона, оценим. Если зарекомендуют — чем не выход для большей массовости? – сказал Басков.