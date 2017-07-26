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"Юность" забила "Динамо-Минск" пять шайб на "Чижовка-Арене"

27.07.2017 17:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Хоккейный клуб "Юность-Минск" обыграл минское "Динамо" в матче "Кубка Минска" со счетом 5:2, сообщает Sputnik. 

Очередной игровой день "Кубка Минска" на "Чижовка-Арене" открывало столичное дерби двух непримиримых соперников "Юности" и "Динамо". Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. В составе победителей отметились Виктор Туркин (15-я минута), Клемен Претнар (21), Андрей Михнов (31), Михаил Плотников (54) и Максим Парфеевец (55). У "зубров" дублем отличился Егор Шарангович (23 и 31). 

Интересно, что "зубры" с тех пор как начали выступать в КХЛ (с сезона 2008/09) ни разу не смогли взять верх на столичной "Юностью". 

В четверг также на лед выйдут хоккеисты ярославского "Локомотива" и хантыманскийской "Югры".

"Кубок Минска" стартовал накануне. В матче-открытии турнира "железнодорожники" были сильнее рижских "динамовцев" (3:1), а в вечернем поединке московское "Динамо" было сильнее подопечных Горди Дуайера (6:3). 

 
Теги: Минск
 
 
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"Зубры" проиграли в "Кубке Минска" два матча подряд, пропустив 11 шайб.

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