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Качуро покинул пост главного тренера «Лиды»  

27.07.2017 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Лиды» Петр Качуро покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

«На текущей неделе наставник нашей команды Петр Качуро выразил желание покинуть свой пост в связи с трудоустройством в другом месте. Руководством клуба и его учредителями принято решение удовлетворить просьбу специалиста, в итоге по обоюдному соглашению сторон сотрудничество с Петром Качуро было прекращено», – сообщает пресс-служба клуба.

Клуб поблагодарил специалиста за сотрудничество.

Благодарим Петра Петровича за проделанную работу и желаем ему удачи в новом клубе.

 
 
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Главный тренер «Лиды» Петр Качуро покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

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