Качуро покинул пост главного тренера «Лиды»  

Главный тренер «Лиды» Петр Качуро покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

«На текущей неделе наставник нашей команды Петр Качуро выразил желание покинуть свой пост в связи с трудоустройством в другом месте. Руководством клуба и его учредителями принято решение удовлетворить просьбу специалиста, в итоге по обоюдному соглашению сторон сотрудничество с Петром Качуро было прекращено», – сообщает пресс-служба клуба.

Клуб поблагодарил специалиста за сотрудничество.

Благодарим Петра Петровича за проделанную работу и желаем ему удачи в новом клубе.