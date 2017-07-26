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Олег Кубарев: «Неприятны комментарии Ходасевича. Неужели непонятно, что за «цель»? Смешочки в телевизоре на всю страну»

27.07.2017 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу заявил, что его задела ирония, с которой ведущий «Беларусь 5» Николай Ходасевич отнесся к акции солигорских игроков в поддержку специалиста.

– С возглавившим «Шахтер» поляком Мареком Зубом вы хорошо знакомы?

– Не хорошо, но знаком.

– С ним не контактировали?

– Нет. Значит, Мареку это было не нужно.

– После кубкового матча с «Оршей» игроки «Шахтера» продемонстрировали надпись на белых нательных майках: «Михалыч, спасибо за цель». Вы тронуты таким шагом?

– Конечно, да. Неприятны только комментарии Ходасевича: мол, а что это за цель? Ну неужели кому-то непонятно? А смешочки в телевизоре – на всю страну… Ему от этого весело? Мне кажется, в той ситуации вообще не было ничего смешного.

– Заметили, что только белорусские футболисты горняков надели эти майки?

– Да. Однако здесь не нужно ставить в противовес легионеров. Некоторые из них наверняка тоже сделали бы так – но, насколько знаю, просто не были в курсе. Видимо, наши игроки не хотели, чтобы акция случайно сорвалась, – сказал Кубарев.

«Шахтер» – «Орша». После матча игроки хозяев показали футболки с обращением к Кубареву: «Михалыч, спасибо за цель»

По прозвищу «Бест». Мой земляк Олег Кубарев

 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу заявил, что его задела ирония, с которой ведущий «Беларусь 5»...

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