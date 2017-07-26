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Михаил Захаров: «У минского «Динамо» будет хороший сезон, у них хороший состав»

27.07.2017 18:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:2) в рамках Кубка Минска.

«Неплохая игра была, сыграли две хорошие команды. «Динамо» здорово отыграло особенно третий период. Мы смотрели вчерашнюю игру, когда «зубры» проигрывали, они все равно играли агрессивно. Мы были готовы к этим моментам. Где-то спускались пять игроков вниз, нас немного «возили», где-то прилично «возили». Но мы в этой встрече очень хорошо убегали в атаку, очень хорошо. Мы серьезно готовились к этой игре.

Я думаю, что у «Динамо» будет хороший следующий сезон, у них хороший состав. Наших болельщиков эта команда точно будет радовать.

Почему матч днем, а не вечером? Я не организатор, я приложил руку к приезду команд, а расписание составлял Алексей Торбин. Могли, конечно, вечером. Может, хотели проверить болельщиков: любят ли они хоккей? Пришел полный стадион! И вечером будет полная арена. Всё для народа!», – отметил тренер.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:2) в рамках Кубка Минска.

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