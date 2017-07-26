Горди Дуайер: «Юность» могла бы играть в КХЛ. Знаю, что тема второй команды от Беларуси поднимается давно»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги второго матча своей команды на «Кубке Минска» против «Юности» (2:5).

– Поздравляю коллегу и его команду с победой. Действительно напряженная и интересная игра. Мы добавляли по ее ходу и довольно неплохо смотрелись в третьем периоде. Соперник также создавал много остроты, в общем, хороший бой, настоящее испытание. «Юность» задала нам немало задач, с которыми мы могли бы справиться. Но удавалось, к сожалению, не всегда.

– В третьем периоде вы серьезно перетасовали тройки. Останутся ли сочетания такими в матче за 5-е место?

– Хотел бы сказать «да», но не могу. «Юность» доставляла нам проблемы во всех зонах, мы постоянно пребывали под давлением. Так что перестановки стали итогом стремления растянуть игру оппонентов и заодно добавить динамичности нашей. Дали больше времени молодежи, и она скорее оправдала доверие. Нужно понимать, что этот турнир скорее просмотровый, матчи дают более полную картину. Кроме того, мы обращали внимание и на игроков «Юности» (Михаил Захаров: «Может, мы зря выиграли?.. Напугал сейчас меня...)

– Как полагаете, «Юность» смогла бы выступать в КХЛ?

– Сегодня она в очередной раз доказала, что является отличным соперником в летних матчах. А тема второй белорусской команды в КХЛ, знаю, поднимается давно. Если бы вторая вакансия в лиге нашлась – почему нет? В Беларуси довольно много хороших игроков. После того, что увидел сегодня в исполнении «Юности», ответил бы «да».

– Вы вообще давно знаете, что есть такой белорусский специалист Михаил Захаров? Знаете о его достижениях?

– Да, о нем хорошо отзываются. Он был одним из первых белорусских коллег, о котором мне рассказали. Хотел посмотреть за его работой и командой, приезжал смотреть поединок «Юности» против Молодечно. Мне даже немного волнительно сидеть с такой фигурой в белорусском хоккее. Человек заслужил репутацию и впереди у него много новых побед, – сказал Дуайер.