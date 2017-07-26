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АЕК – «Динамо» Минск. Стали известны составы команд
27.07.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав АЕК и минского «Динамо» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
АЕК: Пабло, Труйольс, Мойсов, Катала, Хевел, Ларена, Лабан, Антониадес, Тричковски, Толемесс, Тете.
Запасные: Георгаллидес, Акоран, Хоан Томас, Больевич, Начо Касес, Мурильо, Митидис.
Динамо Минск: Климович, Галович, Кузьменок, Сачивко, Остроух, Бегунов, Нойок, Лекович, Хващинский, Сарока, Лукич.
Запасные: Игнатович, Швецов, Капленко, Яроцкий, Николич, Карпович, Хлебас.
Матч начнется в 20.00.
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Стал известен состав АЕК и минского «Динамо» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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