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АЕК – «Динамо» Минск. Стали известны составы команд

27.07.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав АЕК и минского «Динамо» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

АЕК: Пабло, Труйольс, Мойсов, Катала, Хевел, Ларена, Лабан, Антониадес, Тричковски, Толемесс, Тете.

Запасные: Георгаллидес, Акоран, Хоан Томас, Больевич, Начо Касес, Мурильо, Митидис.

Динамо Минск: Климович, Галович, Кузьменок, Сачивко, Остроух, Бегунов, Нойок, Лекович, Хващинский, Сарока, Лукич.

Запасные: Игнатович, Швецов, Капленко, Яроцкий, Николич, Карпович, Хлебас.

Матч начнется в 20.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Стал известен состав АЕК и минского «Динамо» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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