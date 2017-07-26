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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя выиграла бронзу на 50 м на спине и установила европейский рекорд
27.07.2017 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня проходит очередной медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште. Белорусская спортсменка Александра Герасименя выиграла бронзовую медаль на 50-метровке на спине.
Плавание
Чемпионат мира
Будапешт, Венгрия
Женщины
50 м, спина
1. Эьтен Медейрос (Бразилия) – 27,14
Герасименя установила европейский рекорд на этой дистанции. Для Беларуси эта медаль стала первой на чемпионате. Всего в копилке Герасимени – три медали мировых чемпионатов (золото-2011 на 100 метров вольным стилем, серебро-2007 на 50 метров на спине, бронза-2017 на 50 метров на спине)
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Калеб Дрессел (США) – 47,17
200 м, комплекс
1. Чейз Калиш (США) – 1.55,56
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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя выиграла бронзу на 50 м на спине и установила европейский рекорд
Сегодня проходит очередной медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.
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