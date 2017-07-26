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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя выиграла бронзу на 50 м на спине и установила европейский рекорд

27.07.2017 19:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня проходит очередной медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште. Белорусская спортсменка Александра Герасименя выиграла бронзовую медаль на 50-метровке на спине. 

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

50 м, спина

1. Эьтен Медейрос (Бразилия) – 27,14
2. Фу Юаньхуэй (Китай) – 27,15
3. Александра Герасименя (Беларусь) – 27,23

Герасименя установила европейский рекорд на этой дистанции. Для Беларуси эта медаль стала первой на чемпионате. Всего в копилке Герасимени – три медали мировых чемпионатов (золото-2011 на 100 метров вольным стилем, серебро-2007 на 50 метров на спине, бронза-2017 на 50 метров на спине)

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США) – 47,17
2. Нэтан Эдриен (США) – 47,87
3. Мехди Метелла (Франция) – 47,89

200 м, комплекс

1. Чейз Калиш (США) – 1.55,56
2. Косуке Хагино (Япония) – 1.56,01
3. Ван Шунь (Китай) – 1.56,28

 

 
 
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Сегодня проходит очередной медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште.

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