Плавание. Чемпионат мира. Герасименя выиграла бронзу на 50 м на спине и установила европейский рекорд

Сегодня проходит очередной медальный день чемпионата мира по плаванию в Будапеште. Белорусская спортсменка Александра Герасименя выиграла бронзовую медаль на 50-метровке на спине.

Плавание

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины

50 м, спина

1. Эьтен Медейрос (Бразилия) – 27,14

2. Фу Юаньхуэй (Китай) – 27,15

3. Александра Герасименя (Беларусь) – 27,23

Герасименя установила европейский рекорд на этой дистанции. Для Беларуси эта медаль стала первой на чемпионате. Всего в копилке Герасимени – три медали мировых чемпионатов (золото-2011 на 100 метров вольным стилем, серебро-2007 на 50 метров на спине, бронза-2017 на 50 метров на спине)

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США) – 47,17

2. Нэтан Эдриен (США) – 47,87

3. Мехди Метелла (Франция) – 47,89

200 м, комплекс

1. Чейз Калиш (США) – 1.55,56

2. Косуке Хагино (Япония) – 1.56,01

3. Ван Шунь (Китай) – 1.56,28