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Герасименя выиграла бронзу ЧМ по водным видам в 50-метровке на спине
27.07.2017 19:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусская пловчиха Александра Герасименя стала обладательницей бронзовой медали Чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
© AFP/ CHRISTOPHE SIMON
Чемпионкой в заплыве на 50 метров на спине стала представительница Бразилии Этьен Медейрош (27,14 секунды), второе место — у китайской спортсменки Юань Хуи (27,15).
Герасименя приплыла на финиш с результатом 27,23 секунды.
Представительницы России не участвовали в финальном заплыве.
Бронза белоруски — первая у национальной сборной на ЧМ.
Мировое первенство завершится 30 июля.
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Победила в финальном заплыве бразильянка Медейрош, второе место - у китайской пловчихи.
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