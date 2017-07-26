Герасименя выиграла бронзу ЧМ по водным видам в 50-метровке на спине

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусская пловчиха Александра Герасименя стала обладательницей бронзовой медали Чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.



© AFP/ CHRISTOPHE SIMON Пловец Адам Пити установил второй мировой рекорд за сутки

Чемпионкой в заплыве на 50 метров на спине стала представительница Бразилии Этьен Медейрош (27,14 секунды), второе место — у китайской спортсменки Юань Хуи (27,15).

Герасименя приплыла на финиш с результатом 27,23 секунды.

Представительницы России не участвовали в финальном заплыве.

Бронза белоруски — первая у национальной сборной на ЧМ.

Мировое первенство завершится 30 июля.