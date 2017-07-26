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Герасименя выиграла бронзу ЧМ по водным видам в 50-метровке на спине

27.07.2017 19:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусская пловчиха Александра Герасименя стала обладательницей бронзовой медали Чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Герасименя выиграла бронзу ЧМ по водным видам в 50-метровке на спине
© AFP/ CHRISTOPHE SIMON
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Чемпионкой в заплыве на 50 метров на спине стала представительница Бразилии Этьен Медейрош (27,14 секунды), второе место — у китайской спортсменки Юань Хуи (27,15).

Герасименя приплыла на финиш с результатом 27,23 секунды.

Представительницы России не участвовали в финальном заплыве.

Бронза белоруски — первая у национальной сборной на ЧМ.

Мировое первенство завершится 30 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Победила в финальном заплыве бразильянка Медейрош, второе место - у китайской пловчихи.

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Плавание. Чемпионат мира. Герасименя выиграла бронзу на 50 м на спине и установила европейский рекорд
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