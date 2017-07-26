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Стадион СОК «Олимпийский» прошел сертификацию и может принимать матчи высшей лиги
27.07.2017 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
На стадионе СОК «Олимпийский» произошла замена старого синтетического покрытия.
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, арена прошла сертификацию и теперь может принимать матчи высшей лиги.
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На стадионе СОК «Олимпийский» произошла замена старого синтетического покрытия.
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