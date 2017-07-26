Кубок Дубко. На матче «Неман» – «Шахтер» пропало электричество

На предпоследней минуте второго периода матча «Немана» и «Шахтера» пропало электричество, арена на полминуты погрузилась в темноту.

Свет появился быстро, но электронное табло отказывается работать, из-за чего команды раньше положенного отправились на перерыв. 1 мин и 26 сек будут доиграны в третьем периоде.