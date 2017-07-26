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Кубок Дубко. На матче «Неман» – «Шахтер» пропало электричество
27.07.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
На предпоследней минуте второго периода матча «Немана» и «Шахтера» пропало электричество, арена на полминуты погрузилась в темноту.
Свет появился быстро, но электронное табло отказывается работать, из-за чего команды раньше положенного отправились на перерыв. 1 мин и 26 сек будут доиграны в третьем периоде.
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На предпоследней минуте второго периода матча «Немана» и «Шахтера» пропало электричество, арена на полминуты погрузилась в темноту.
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