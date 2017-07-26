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Кубок Дубко. «Неман» проиграл «Шахтеру», питерское «Динамо» победило «Бейбарыс»

27.07.2017 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок Дубко

Неман – Шахтер – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

0:1 – Никулин РС (Антоненко) 10:58

1:1 – Дорофеев (Жидких, Хоромандо) 27:16

1:2 – Дадонов (Станевич) 41:14

1:3 – Буйницкий РС 49:51

2:3 – Бадун (Боярчук, Малявко. С) 59:01

Неман: Трус (Саманьков); Бадун – Коршунов (К), С. Малявко – Боярчук – А. Малявко; Дорофеев (А) – Хоромандо, Левша – Пасют – Кислый, Метлюк – Еронов, Жидких – Богдановский (А) – Клименко; Марченко – Крыскин; Степанов – Ремезов – Стефанович; Ануфриенко.

Шахтер: Лобанов (Малютин); Ружичка – Гришанов, Благой – Белухин – Камбович; Рак – Летов, Андрущенко – Демков – Малиновский (К); Филичкин – И. Сушко, Буйницкий – Белевич – Дадонов; Станевич – Музыченко, Кунцевич – Никулин – Антоненко.

27 июля

Динамо – Бейбарыс – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

27 июля

 
 
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Кубок Дубко Неман – Шахтер – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) 0:1 – Никулин РС (Антоненко) 10:58 1:1 – Дорофеев (Жидких, Хоромандо) 27:16 1:2 – Дадонов (Станевич) 41:14 1:3 – Буйницкий РС 49:51 2:3 – Бадун...

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