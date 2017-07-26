|
Кубок Дубко. «Неман» проиграл «Шахтеру», питерское «Динамо» победило «Бейбарыс»
27.07.2017 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Дубко
Неман – Шахтер – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
0:1 – Никулин РС (Антоненко) 10:58
1:1 – Дорофеев (Жидких, Хоромандо) 27:16
1:2 – Дадонов (Станевич) 41:14
1:3 – Буйницкий РС 49:51
2:3 – Бадун (Боярчук, Малявко. С) 59:01
Неман: Трус (Саманьков); Бадун – Коршунов (К), С. Малявко – Боярчук – А. Малявко; Дорофеев (А) – Хоромандо, Левша – Пасют – Кислый, Метлюк – Еронов, Жидких – Богдановский (А) – Клименко; Марченко – Крыскин; Степанов – Ремезов – Стефанович; Ануфриенко.
Шахтер: Лобанов (Малютин); Ружичка – Гришанов, Благой – Белухин – Камбович; Рак – Летов, Андрущенко – Демков – Малиновский (К); Филичкин – И. Сушко, Буйницкий – Белевич – Дадонов; Станевич – Музыченко, Кунцевич – Никулин – Антоненко.
27 июля
Динамо – Бейбарыс – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
27 июля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кубок Дубко Неман – Шахтер – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) 0:1 – Никулин РС (Антоненко) 10:58 1:1 – Дорофеев (Жидких, Хоромандо) 27:16 1:2 – Дадонов (Станевич) 41:14 1:3 – Буйницкий РС 49:51 2:3 – Бадун...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии