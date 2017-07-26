Сергей Гуренко: «Не опускаем руки. В Минске наши болельщики и родные стены помогут добиться результата»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от АЕК (0:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Сегодня не получилось забить мяч. Моменты были для этого созданы. Но… Футбольный бог был не нашей стороне. Но мы не опускаем руки. Это только первый тайм. А второй будет в Минске. Я думаю, что наши болельщики и родные стены стадиона помогут нам добиться положительного результата.

Первый тайм мы держали структуру, а во втором тайме при счете 0:2 мы стали больше рисковать чтобы забить гол престижа», – сказал Гуренко.

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