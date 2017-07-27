Герасименя о бронзе на ЧМ: рассчитывала на другую медаль

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусская пловчиха Александра Герасименя, выигравшая бронзу на Чемпионате мира по водным видам спорта, рассчитывала на медаль более высокого достоинства.



© REUTERS Bernadett Szabo Герасименя выиграла бронзу ЧМ по водным видам в 50-метровке на спине

Герасименя в финальном заплыве на спине на дистанции 50 метров уступила лишь бразильянке Этьен Медейрош, завоевавшей золото, и серебряной призерке чемпионата китаянке Юань Хуи. На финише белорусская пловчиха показала результат 27 целых и 23 сотых секунды. Это первая медаль белорусской сборной на чемпионате в Будапеште.

"Я мечтала о немного другой медали, но произошло то, что произошло, поэтому в целом я счастлива", — сказала спортсменка.

Она также отметила, что много лет назад завоевала серебро на ЧМ на этой дистанции на спине (в Мельбурне в 2007 году — Sputnik), но и этой медалью в Будапеште довольна.

Чемпионат в столице Венгрии завершится в воскресенье 30 июля.

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