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Герасименя о бронзе на ЧМ: рассчитывала на другую медаль

27.07.2017 22:20 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусская пловчиха Александра Герасименя, выигравшая бронзу на Чемпионате мира по водным видам спорта, рассчитывала на медаль более высокого достоинства.

Герасименя о бронзе на ЧМ: рассчитывала на другую медаль
© REUTERS Bernadett Szabo
Герасименя выиграла бронзу ЧМ по водным видам в 50-метровке на спине

Герасименя в финальном заплыве на спине на дистанции 50 метров уступила лишь бразильянке Этьен Медейрош, завоевавшей золото, и серебряной призерке чемпионата китаянке Юань Хуи. На финише белорусская пловчиха показала результат 27 целых и 23 сотых секунды. Это первая медаль белорусской сборной на чемпионате в Будапеште.

"Я мечтала о немного другой медали, но произошло то, что произошло, поэтому в целом я счастлива", — сказала спортсменка.

Она также отметила, что много лет назад завоевала серебро на ЧМ на этой дистанции на спине (в Мельбурне в 2007 году — Sputnik), но и этой медалью в Будапеште довольна.

Чемпионат в столице Венгрии завершится в воскресенье 30 июля.

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Теги: Минск
 
 
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Лидер белорусской женской сборной по плаванию Александра Герасименя выиграла бронзовую медаль на проходящем в Будапеште Чемпионате мира.

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