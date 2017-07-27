ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Челси» хочет купить у «Барселоны» Серджи Роберто

28.07.2017 04:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Правый защитник «Барселоны» Серджи Роберто, способный выступать и в средней линии, попал в сферу интересов «Челси».

Сообщается, что лондонцы переключились на 25-летнего испанца после срыва трансфера Данило, перешедшего из «Реала» в «Манчестер Сити». «Челси» видит в Роберто конкурента для Виктора Мозеса.

Сам Роберто может потерять место в основе «Барселоны» с приходом правого защитника Нелсона Семеду.

Опция выкупа Роберто – 42 миллиона евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правый защитник «Барселоны» Серджи Роберто, способный выступать и в средней линии, попал в сферу интересов «Челси».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александра Герасименя: «Если почувствую, что неконкурентоспособна, то не буду мучить себя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика