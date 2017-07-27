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«Челси» хочет купить у «Барселоны» Серджи Роберто
28.07.2017 04:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Правый защитник «Барселоны» Серджи Роберто, способный выступать и в средней линии, попал в сферу интересов «Челси».
Сообщается, что лондонцы переключились на 25-летнего испанца после срыва трансфера Данило, перешедшего из «Реала» в «Манчестер Сити». «Челси» видит в Роберто конкурента для Виктора Мозеса.
Сам Роберто может потерять место в основе «Барселоны» с приходом правого защитника Нелсона Семеду.
Опция выкупа Роберто – 42 миллиона евро.
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Правый защитник «Барселоны» Серджи Роберто, способный выступать и в средней линии, попал в сферу интересов «Челси».
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