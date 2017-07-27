«Челси» хочет купить у «Барселоны» Серджи Роберто

Правый защитник «Барселоны» Серджи Роберто, способный выступать и в средней линии, попал в сферу интересов «Челси».

Сообщается, что лондонцы переключились на 25-летнего испанца после срыва трансфера Данило, перешедшего из «Реала» в «Манчестер Сити». «Челси» видит в Роберто конкурента для Виктора Мозеса.

Сам Роберто может потерять место в основе «Барселоны» с приходом правого защитника Нелсона Семеду.

Опция выкупа Роберто – 42 миллиона евро.