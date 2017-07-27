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Александра Герасименя: «Если почувствую, что неконкурентоспособна, то не буду мучить себя»

28.07.2017 00:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская пловчиха Александра Герасименя пока не знает, завершит ли карьеру после чемпионата мира в Будапеште.

«Мне многие говорили: что же мне неймется после Олимпиады! Но я чувствовала, что еще порох остался, тем более на этой дистанции себя не до конца реализовала. Хотела попробовать это сделать, тем более, что на Играх этой дистанции нет. Хотела завершить все красиво, медаль чемпионата мира – это неплохо. Но всегда сложно сказать, является чемпионат мира для тебя последним или нет.

С одной стороны, я хотела заняться семьей и личной жизнью, как я и говорила раньше, с другой стороны – можно совместить это с карьерой. Если буду чувствовать, что силы есть, смогу продолжить. Если почувствую, что неконкурентоспособна, то не буду мучить себя», – рассказала Герасименя.

 
 
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Белорусская пловчиха Александра Герасименя пока не знает, завершит ли карьеру после чемпионата мира в Будапеште.

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