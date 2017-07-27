Игорь Брикун: «В «Юность» меня просто отправили в командировку»

Вратарь «Гомеля» Игорь Брикун рассказал, почему выступает на Кубке Минска в составе «Юности».

- Все ли получилось в матче с «Динамо» так, как задумывали?

– Мы пока только неделю катаемся на льду – все не может получаться. Нормально, все боролись. У игроков обеих команд была страсть в глазах. Интересный матч получился.

- Страсть в глазах – из-за того, что это было дерби?

– Ну почему сразу из-за дерби? У каждого спортсмена должна быть страсть в глазах. Если берешься за какую-то работу, ее нужно делать нормально. На «отвали» в спорте ничего не получится.

- Было много стычек, драки. Значит, противостояние «Юности» и «Динамо» – это что-то принципиальное?

– Не знаю, что сказать о принципиальности. Я всего 60 минут в этом поучаствовал. Может, потом мне расскажут о принципиальности. Просто сегодня на льду было две команды, каждая из которых хотела победить. Играли настоящие мужики, которые хотели проявить характер и победить. Иногда нервы сдавали – отсюда стычки.

- Но какая-то особая установка перед матчем была?

– Да не было ничего такого. Показали видео перед матчем. Тренер сказал: «У «Динамо» такие же хоккеисты, как и вы. Выходите и бейтесь. Кто будет больше работать – тому больше повезет».

- Белорусские игроки после того, как сыграют против команды КХЛ, часто говорят, что на этом уровне скорости выше и все нужно делать быстрее. Вы прочувствовали это?

– Да, немножко быстрее все, чем в экстралиге. Просто в КХЛ хоккеисты по антропометрии побольше, чем в ОЧБ. Когда «муравьи» по площадке бегают, кажется, что места много. А когда ребята побольше, то и места меньше, и решения нужно принимать быстрее.

- Шарангович два раза вам забросил. Он крутой?

– Наверное, да. Забил два. Молодец!

- Сколько шайб перед матчем разрешил пропустить Михаил Захаров?

– Михал Михалыч сказал, что нужно победить. А так можно было и 9 пропустить, но тогда 10 забросить.

- Как вы оказались в Минске вообще?

– У руководства нужно спрашивать. «Юность» и «Гомель» договорились. У меня спросили: «Есть желание сыграть?» Желание было.

- То есть, вы в «Юности» только на Кубок Минска?

– Меня просто в командировку отправили, – сказал Брикун.