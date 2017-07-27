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«Арсенал» предложил «Монако» 50 млн евро за Лемара

28.07.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Арсенал» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара.

Сообщается, что лондонцы увеличили предложение по 21-летнему игроку сборной Франции до 50 миллионов евро.

Ранее княжеский клуб дважды отказывался продать Лемара «Арсеналу» — за 40 млн (плюс бонусы) и 45 млн.

В 34 матчах прошлого чемпионата Франции хавбек забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.

 

 
 
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«Арсенал» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара.

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