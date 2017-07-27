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«Арсенал» предложил «Монако» 50 млн евро за Лемара
28.07.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Арсенал» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара.
Сообщается, что лондонцы увеличили предложение по 21-летнему игроку сборной Франции до 50 миллионов евро.
Ранее княжеский клуб дважды отказывался продать Лемара «Арсеналу» — за 40 млн (плюс бонусы) и 45 млн.
В 34 матчах прошлого чемпионата Франции хавбек забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.
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«Арсенал» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Монако» Тома Лемара.
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