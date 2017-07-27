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Олег Кубарев: «Головатому было понятно к 4-му туру, что надо расставаться с тренером. А я понял, что нам не по пути уже в межсезонье»

28.07.2017 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-рулевой солигорского «Шахтера» Олег Кубарев в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу заявил, что причина его расставания с Солигорском — не еврокубковый провал.

– В эфире канала «Беларусь 1» Сергей Матвейчик, удаленный в ответном матче Лиги Европы с «Судувой», был эмоционален: «Я там виноват — можно сказать, снял тренера». Отчасти согласны с защитником?

– Нет. Причины не в этом. Хотя каждый видит их по-своему. Вот Ивану Ивановичу Головатому было понятно к четвертому туру, что надо расставаться с тренером. Кстати, тогда мы обыграли 3:0 брестское «Динамо» – и шли на первом месте с десятью очками и разницей мячей 5-0... А я понял, что дальше шагать в ногу нам будет тяжело, уже в межсезонье. Если конкретно – на сборе в Испании, когда в «Шахтер» привезли двух болгар. И делалось все вопреки обещаниям. Я же выбирал только наших ребят. А меня уверяли, что приглашенные в «Шахтер» легионеры будут сильнее белорусов – и я на это надеялся. Но так не произошло. Значит, и в целом команда стала не намного сильнее – фактически играли те же футболисты, что в прошлом году, – сказал Кубарев.

 
 
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Экс-рулевой солигорского «Шахтера» Олег Кубарев в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу заявил, что причина его расставания с Солигорском — не...

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