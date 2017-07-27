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Ярослав Богунов: «Не заметил никаких признаков нечестной игры со стороны футболистов «Нафтана»

28.07.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игрок «Крумкачоў» Ярослав Богунов поделился мнением о слухах о возможном договорном характере кубкового матча с «Нафтаном» (2:1).

– Никаких признаков нечестной игры или слабого сопротивления со стороны футболистов «Нафтана» не заметил. В концовке гол назревал, и это только стечение обстоятельств, что нам удалось отличиться лишь в компенсированное время. Ведь мы и до этого имели три или четыре момента, чтобы выйти вперед, но их реализовать не удалось. А победный гол получился сумбурным: Миша Калугин как-то обыграл соперника на фланге и, наверное, бил по воротам, но вместо этого получился прострел, и мне на дальней штанге оставалось лишь подставить ногу.

– А что скажешь по поводу заработанного тобой пенальти?

– Был розыгрыш углового, мяч (вроде бы тоже от Калугина) ко мне отскочил, я пробросил его мимо Горбачева, и тому уже ничего не оставалось, кроме как фолить. Мне кажется, у него просто не было выбора.

– Некоторым еще показалось, что «Крумкачы» после победного гола в компенсированное время кубкового матча не то чтобы сильно радовались.

– Как это не радовались? Я был очень рад, да и все ребята тоже! Приятно забить, и дело не в том, что поразил ворота бывшей команды, просто отличился после долгого перерыва. Надеюсь, дела теперь пойдут на лад, – сказал Богунов.

 
 
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Игрок «Крумкачоў» Ярослав Богунов поделился мнением о слухах о возможном договорном характере кубкового матча с «Нафтаном» (2:1).

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